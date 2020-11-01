Рост числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Казахстане

За прошедшие сутки (данные на 31 октября) в Казахстане зарегистрированы 465 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Это больше, чем 29 и 30 октября, когда были выявлены 392 и 461 случай заражения соответственно.
Всего в стране подтверждено 112 418 случаев, из них:
в городе Алматы — 14756(+24),
в городе Нур-Султан — 14597(+29),
в Атырауской области — 11299(+5),
в Карагандинской области — 10574(+16),
в ВКО — 10050 (+252),
в ЗКО — 7024(+11),
в городе Шымкент — 5240(+2),
в Алматинской области — 5156(+11),
в СКО — 4468(+30),
в Павлодарской области — 4271(+27),
в Жамбылской области — 4188(+3),
в Акмолинской области — 3750(+27),
в Костанайской области — 3641(+13),
в Туркестанской области — 3418(+0),
в Мангистауской области — 3403(+5),
в Актюбинской области — 3321(+10),
в Кызылординской области — 3262(+0).
За тот же период в республике 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султан — 28,
в городе Алматы — 3,
в Атырауской области — 11,
в ВКО — 3,
в ЗКО — 6,
в Карагандинской области — 19,
в Павлодарской области — 17,
в Туркестанской области — 3.
Всего в стране выздоровели 106 400 человек от COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области