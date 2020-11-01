Рост числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Казахстане

За прошедшие сутки (данные на 31 октября) в Казахстане зарегистрированы 465 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это больше, чем 29 и 30 октября, когда были выявлены 392 и 461 случай заражения соответственно.

Всего в стране подтверждено 112 418 случаев, из них:

в городе Алматы — 14756(+24),

в городе Нур-Султан — 14597(+29),

в Атырауской области — 11299(+5),

в Карагандинской области — 10574(+16),

в ВКО — 10050 (+252),

в ЗКО — 7024(+11),

в городе Шымкент — 5240(+2),

в Алматинской области — 5156(+11),

в СКО — 4468(+30),

в Павлодарской области — 4271(+27),

в Жамбылской области — 4188(+3),

в Акмолинской области — 3750(+27),

в Костанайской области — 3641(+13),

в Туркестанской области — 3418(+0),

в Мангистауской области — 3403(+5),

в Актюбинской области — 3321(+10),

в Кызылординской области — 3262(+0).

За тот же период в республике 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан — 28,

в городе Алматы — 3,

в Атырауской области — 11,

в ВКО — 3,

в ЗКО — 6,

в Карагандинской области — 19,

в Павлодарской области — 17,

в Туркестанской области — 3.

Всего в стране выздоровели 106 400 человек от COVID-19

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.