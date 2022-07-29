Рост COVID-19. Заседание оперштаба состоялось в Костанайской области

В Костанайской области отмечается рост заболевания коронавирусной инфекцией. Если с 14 по 20 июля было зарегистрировано 109 случаев, то с 21 июля уже выявили 234 положительных ПЦР-тестов. Рост заболеваемости отмечается в 2,2 раза.

На амбулаторном лечении находятся 349 человек, на стационарном — 20. Аким области отмечает, что для предотвращения роста необходимо активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения. Темпы значительно снизились.

«Через месяц уже начинается учебный год, проведем августовскую конференцию где-то в 20-х числах и уже дадим старт официально новому учебному году. Если сами учителя не прошли повторную ревакцинацию, то как же они будут работать с детьми? Всем акимам надо сейчас проанализировать ситуацию, промониторить и активно работать с этой группой», — сказал аким Костанайской jбласти Архимед Мухамбетов.

В области подлежат ревакцинации 340 тысяч человек, прошли ее всего 44%. В некоторых регионах работа проводится слабо, а показатель ниже областного. Архимед Мухамбетов, поручил акимам районов обратить на это внимание и проводить с населением разъяснительные работы. А вот в качестве положительного примера отметили Карасуский район показатель по вакцинации и ревакцинации там выше областного.

«На сегодняшний день ревакцинации подлежат 10086 человек, из них прошли ревакцинацию 6240 человек или 61%. Кроме того, согласно повторному плану проводится повторная ревакцинация. Подлежат 1125 человек из них ревакцинировано 800 человек или 71%», — озвучил данные аким Карасуского района Виктор Радченко.

В конце заседания аким области поручил управлению здравоохранения совместно с акимами городов и районов усилить работу фильтр кабинетов, а при необходимости открыть дополнительные.

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