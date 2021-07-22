Рост гибели детей на водоемах отмечается в Костанайской области

С начала года утонуло 11 человек, из них в 6 — несовершеннолетние. ДЧС региона вместе с сотрудниками полиции и волонтерами провели очередной рейд.

Купальный сезон на территории области продолжается, по данным синоптиков в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до 36 и 38 градусов, в связи с этим ожидается большое количество людей на водоемах и пляжах.

«ДЧС по Костанайской области призывает соблюдать элементарные правила безопасности на воде, к сожалению статистика по купальному сезону не утешительная, с начала купального сезона произошло 11 ЧП, где погибло 11 человек из них 6 детей», — отмечает зам.начальника ДЧС по Костанайской области Азамат Оримбаев.

За аналогичный период прошлого года замечается уменьшение числа таких случаев, в прошлом году их было 15. Но,в текущем году увеличился рост гибели детей на водоемах, если в прошлом году за весь купальный сезон утонуло 4 ребенка, то в этом уже 6. Сегодня сотрудники ДЧС Костанайской области провели рейд на городском пляже.

«Сегодня мы в рамках реализации запланированных своих мероприятий на купальный сезон, проводим очередной рейд, совместно с заинтересованными гос.органами. В первую очередь — это сотрудники полиции, волонтеры. Основная задача — это профилактика безопасности на воде среди населения», — говорит Оримбаев.

ДЧС призывает соблюдать все правила безопасности на воде. И особое внимание обратить на детей.

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