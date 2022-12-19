Рост количества погибших в ДТП и тяжких преступлений обсудили на специальном совещании с акимом Костаная

Несмотря на снижение тяжких преступлений в текущем году, по данным местной полицейской службы Костаная, в областном центре увеличилась регистрации фактов причинения тяжкого вреда здоровью почти на 28 процентов.

Причем, как отмечают полицейские, более 60% этих преступлений совершаются костанайцами в состоянии алкогольного опьянения, безработными лицами и в ночное время суток. За распитие спиртных напитков к административной ответственности за последние месяцы в областном центре привлечено уже более 4 тыс. человек.

«В текущем году во взаимодействии с прокуратурой города, акиматом трижды проводились круглые столы с палатой предпринимателей «Атамекен», владельцами магазинов, реализующих алкогольную продукцию по вопросу запрета продажи спиртных напитков в неустановленное время. Кроме этого, за 11 месяцев т.г. нами выявлено 102 нарушения требований по реализации алкогольной продукции, из них два владельца магазинов лишены лицензии, в отношении 75 приостановлены лицензии сроком на месяц», — отметил начальник управления полиции Костаная Мейрам Базарбаев.

При этом полицейские констатируют, что несмотря на улучшение мер профилактического воздействия, в областном центре не удается снизить аварийность на дорогах. Так, количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогическим периодом прошлого года примерно увеличилось на 23 процента, а погибших с 8 до 20 человек, раненых с 115 до 148. Причин такой ситуации несколько — это отсутствие развитой дорожной, особенно пешеходной инфраструктуры, освещения, низкая дисциплина участников дорожного движения.

«Задача такая стоит, чтобы люди не погибали на дорогах. По интенсивности движения по проспекту Абая и по данным в 2015 году — 15 тысяч в сутки, интенсивность сейчас — 28 тысяч в сутки, в два раза трафик увеличился, авто стало больше и еще на каких машинах молодежь передвигается? Более двух тысяч поставили на стоянку», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

По словам Марата Жундубаева, чтобы решить эту проблему, акимат разрабатывает новую программу по обеспечению безопасности на дорогах. В нее включено не только освещение необходимых участков в городе, но и оснащение улиц и дворов видеокамерами. Чиновники намерены потратить на это не менее 300 млн тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.