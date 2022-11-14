Рост младенческой смертности фиксируют в Костанайской области

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Серьезную тревогу, по словам чиновников, демонстрируют цифры младенческой смертности. Этот и другие вопросы обсудили на заседании в областном акимате.
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С начала года в Костанайской области зарегистрировано 95 случаев. Рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего умерших младенцев в районах — Аулиекольском, Денисовском, Алтынсаринском, Амангельдинском, Федоровском, Сарыкольском и Джангельдинском. Среди причин медики называют дефицит кадров и низкий уровень обучения участковых врачей и медицинских сестер.
«По каждому району нужно провести с акимами анализ — в чем причины и чем помочь, кадры, жилье обеспечение, подъемные 5 млн и для города и для сел», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Улучшить ситуацию сможет и новое оборудование для отделения реанимации и родовспоможения и детства, которое поступит уже до конца этого года. Вообще, в 2022 -ом на приобретение медицинского оборудования из местного бюджета выделено 3,4 млрд тенге. Медучреждения получат эндовидеостойку, УЗИ аппараты, маммографы и передвижные рентген-аппараты.
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