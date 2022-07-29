Рост налицо. Статистку обновили по заражённым COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки, 28 июля, в Казахстане зарегистрировали более трех тысяч новых зараженных коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в Нур-Султане – 918,

в Алматы – 694,

в Шымкенте – 78,

в Акмолинской области – 119,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 101,

в Жетысуской области — 129,

в Атырауской области – 76,

в Восточно-Казахстанской области – 25,

в Абайской области — 55,

в Жамбылской области – 121,

в Западно-Казахстанской области – 87,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области — 35,

в Костанайской области – 55,

в Кызылординской области – 63,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 67,

в Северо-Казахстанской области – 40,

в Туркестанской области – 22

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 344 360 случаев заражения.

Больше всего заболевших регистрируют в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Ранее заместитель главного врача алматинской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой Тамара Утаганова сообщила, что коронавирус в ходе мутации потерял способность проникать в ткань легких, штамм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни.

«Для сравнения мы рассмотрим ситуацию лета прошлого года и этого. Болезнь протекает в разы легче и отличается большей тропностью к верхним дыхательным путям, то есть это риниты, кашель, боль в горле, повышение температуры тела. (…) По тяжести течения болезни ситуация не повторится. Антиковидная стратегия плюс иммунная профилактика в виде вакцинации – это и есть та самая заветная формула успеха в борьбе с COVID-19», — сказала врач.

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