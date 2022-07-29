Рост налицо. Статистку обновили по заражённым COVID-19 в Казахстане

Фото из открытых источников
За прошедшие сутки, 28 июля, в Казахстане зарегистрировали более трех тысяч новых зараженных коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в Нур-Султане – 918,
- в Алматы – 694,
- в Шымкенте – 78,
- в Акмолинской области – 119,
- в Актюбинской области – 47,
- в Алматинской области – 101,
- в Жетысуской области — 129,
- в Атырауской области – 76,
- в Восточно-Казахстанской области – 25,
- в Абайской области — 55,
- в Жамбылской области – 121,
- в Западно-Казахстанской области – 87,
- в Карагандинской области – 327,
- в Улытауской области — 35,
- в Костанайской области – 55,
- в Кызылординской области – 63,
- в Мангистауской области – 36,
- в Павлодарской области – 67,
- в Северо-Казахстанской области – 40,
- в Туркестанской области – 22
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 344 360 случаев заражения.
Больше всего заболевших регистрируют в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.
Ранее заместитель главного врача алматинской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой Тамара Утаганова сообщила, что коронавирус в ходе мутации потерял способность проникать в ткань легких, штамм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни.
«Для сравнения мы рассмотрим ситуацию лета прошлого года и этого. Болезнь протекает в разы легче и отличается большей тропностью к верхним дыхательным путям, то есть это риниты, кашель, боль в горле, повышение температуры тела. (…) По тяжести течения болезни ситуация не повторится. Антиковидная стратегия плюс иммунная профилактика в виде вакцинации – это и есть та самая заветная формула успеха в борьбе с COVID-19», — сказала врач.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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