28 января президент Касым-Жомарт Токаев провёл расширенное заседание правительства РК. В числе прочего обсуждалась налоговая реформа, которая ждёт Казахстан. В частности, по словам премьер-министра Олжаса Бектенова и министра национальной экономики Серика Жумангарина, планируется повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя, передает finprom.kz

Ставка НДС ещё не определена, ориентир — «популярные» в мире 20%. Дифференциация ставок возможна для сельхозпредприятий, секторов медицины, фармацевтики и т. д., но конкретных цифр пока нет, только предполагаемые.

Кроме того, для плательщиков НДС предлагается снизить порог с 78 млн до 15 млн тг и сократить количество ОКЭД по розничному налогу (речь идёт о специальном налоговом режиме, СНР). По мнению властей, это расширит базу налогоплательщиков на 300 тыс. субъектов и принесёт дополнительно 5 трлн тг в год.

Так как последние предложения напрямую касаются малого бизнеса, для упрощения и стимулирования работы которого, собственно, и вводился тот же СНР, мы решили проанализировать, с какими показателями активности малый бизнес закрыл 2024 год.

Для начала отметим: к началу текущего года в РК было зарегистрировано 536,2 тыс. компаний, из которых 98,2% (или 526,8 тыс. компаний) — малые. При этом действующих компаний насчитывалось лишь 426,1 тыс., из которых малые составляли 416,8 тыс. Таким образом, доля действующих от всех зарегистрированных малых компаний в РК составила лишь 79,1% (годом ранее было чуть больше — 79,7%).

Теперь поговорим о менее позитивных данных. Из общего количества действующих малых компаний активными были лишь 51,1%, то есть всего 212,8 тыс. малых предприятий. Ещё 12% от общего количества действующих (или 50 тыс.) составили новые малые компании, ещё не начавшие активную деятельность.

В то же время 37% (или сразу 154 тыс.) малых компаний относились к временно не активным. Заметим: такие высокие показатели неактивности предприятий малого бизнеса наблюдаются с 2020 года, а пиковые негативные цифры приходились на 2023-й. Подробности — в графиках.

Таким образом, можно резюмировать, что к началу года в стране активно работали лишь 212,8 тыс. малых компаний — чуть более половины от всех действующих и всего 40,4% — от всех зарегистрированных.

Для сравнения: среди крупных компаний доля активных составляла 96,8% от действующих предприятий и 95,6% — от всех зарегистрированных. Именно так выглядит стабильность, но сегменту малого бизнеса РК это пока несвойственно.

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