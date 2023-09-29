Рост ОРВИ. Когда ждать грипп в Костанайской области?

Прирост от недели к неделе составляет — 5%. Тем временем в поликлиниках города уже началась вакцинация от гриппа, которая, по словам врачей, поможет легче перенести простудные заболевания.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Костанайской области относительно благополучная, хотя сейчас регистрируется сезонный рост. По информации департамента санэпидконтролоя, за последнюю неделю было зарегистрировано 4175 случаев простудных заболеваний, неделей раннее было 3900. Прирост от недели к неделе составляет 5%. В основном болеют дети до 14 лет.

«По пронозам ВОЗ в этом эпидсезоне ожидается циркуляция гриппа вируса А, и вирус группы Б линии «Виктория». Регистрацию гриппа ожидается в декабре. В дальнейшем пик заболеваемости мы ожидаем в январе, феврале следующего года»,- говорит заместитель руководителя департамента СЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

Единственный способ обезопасить себя — вакцинация от гриппа. Кстати, в некоторых поликлиниках Костаная она уже началась. В этом году в регион поступило 85 тысяч доз росийской вакцины Грипол. Врачи отмечают, что заболеть грпиппом после введения вакцины невозможно. Защиту на целый год она обеспечит.

«Вакцина инактивированная, она совершенно безвредна, там содержится вирус типа А, и вирус типа Б. И еще важный составлющий компонент в вакцине — иммуномодулятор, он способствует выработке иммунных клеток, способствует защите нашего иммунитета»,- говорит врач-эпидемиолог Костанайской поликлиники 2 Инна Соколова.

Прививочная кампания в поликлиниках продлится до 1 декабря. Сделать прививку может любой желающий. Как отмечают медики, если человек заболеет ОРВИ после прививки, болезнь будет проходить легче, без осложнений.

Для того, чтобы получить прививку от гриппа, необходимо прийти в поликлинику вне зависимости от места прикрипления. Сама процедура занимает совсем немного времени и абсолютно безболезненная.

В поликлинике отмечают, что пока людей на прививку приходят не много. Делается она по желанию, поставить вакцину можно и деткам с 6 месяцев, и беременным женщинам.

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