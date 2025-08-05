Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 5 августа 2025 года на заседании правительства назвала регионы с высокой материнской и детской смертностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава доложила о мерах, принимаемых для снижения смертности среди рожениц и новорожденных.

«Несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост материнской смертности в шести регионах (Акмолинской, Жетысу, Жамбылской, Абай, Актюбинской и Костанайской областях. – Прим. ред.) Самый высокий показатель – в Акмолинской области, превышает в семь раз республиканское значение. В структуре причин материнской смертности превалируют тяжелые экстрагенитальные заболевания – 55% (10 случаев. – Прим. ред.) и акушерские – 45% (8 случаев. – Прим. ред.)», – сказала Акмарал Альназарова.

Рост показателя младенческой смертности зафиксировали в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай.

«В структуре причин младенческой смертности на первом месте – состояния перинатального периода (47,7%), затем врожденные пороки развития (19,6%) и болезни органов дыхания (7,6%). Показатель смертности на дому в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях и области Улытау два раза выше республиканского значения», – отметила глава Минздрава.

В этой связи Акмарал Альназарова попросила акимов регионов выделить средства из местного бюджета для укомплектования кадрами и повышения их квалификации, укрепления материально-технической базы медицинских организаций, предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры, для обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы.

Какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал...

Светофоры не видно. Аким Костаная дал поручение по кронированию деревьев На совещании аким Костаная Марат Жундубаев зачитывая справку службы "Айкомек" отметил, что на исполнении находится...

За ценами в Казахстане будет следить суперкомпьютер Ресурсы суперкомпьютера, запущенного по инициативе Главы государства, будут использоваться для анализа торговых потоков и государственного...