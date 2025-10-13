Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила 13 октября на правительственном часе МВД о преступлениях, которые казахстанцы стали совершать чаще, сообщает zakon.kz

Имашева указала на рост отдельных видов преступности.

«Согласно анализу Комитета правовой статистики Генпрокуратуры РК, за 2024 год и с начала текущего года наблюдается рост количества отдельных категорий преступлений. Статистика показывает рост наркопреступлений, мошенничеств, хулиганств, вымогательств, а также правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия», – отметила она.

Кроме того, по словам депутата, увеличилось количество зарегистрированных уголовных проступков. Чаще всего речь идёт о “мелких хищениях” и “незаконном обращении с наркотическими средствами”.

Наибольшую обеспокоенность вызывает рост уголовных правонарушений, совершенных женщинами (14,6%), несовершеннолетними (36,5%), а также лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость», – подчеркнула депутат.

Имашева также обратила внимание на то, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних остаётся на прежнем уровне, несмотря на ужесточение наказания.

Ежегодно в отношении детей совершается 800-850 половых преступлений. Эти цифры – повод задуматься, что мы делаем не так, и лишнее доказательство того, что только лишь жестким наказанием ситуацию не исправить. Необходим глубокий анализ причин такого рода преступлений», – считает парламентарий.

Солнечный всплеск принесёт магнитные бури на Землю 12 октября астрономы зафиксировали неожиданную вспышку солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. В центре светила...

Стало известно, какие сделки будут отслеживаться финансовыми органами В Казахстане подготовлен проект приказа министра финансов «Об установлении Правил взаимодействия органов госдоходов и Национального...

Дороги сделаны. В Костанае завершили все работы до морозов Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что на сегодняшний день дорожные и дворовые работы полностью завершены....