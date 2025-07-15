Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал решение правительства приостановить рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане. Он сделал новое заявление, касающееся текущей ситуации.

«Что касается тарифов — вы сказали о том, что приостановлен их рост. На самом деле это не так. Рост тарифов не приостановлен. Хочу, пользуясь этой возможностью, этой площадкой, хочу сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный, неприятный вопрос, но правительство открыто говорит об этом и проводит эту политику по приведению тарифов к рыночному состоянию. Та ситуация, когда тарифы были в течение очень долгого периода зарегулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ, привела к тому, что мы с вами видели в 2022 и 2023 годах: аварии в Экибастузе, Риддере. То есть, если мы хотим, чтобы у нас было постоянно тепло зимой дома, постоянно был свет, вода, другие инженерные сети хорошо работали, мы будем идти по пути повышения тарифов. О чем говорится, что приостановили, мы пересмотрели немного шаг увеличения тарифов с целью снижения давления тарифов на инфляцию. Но в целом эта политика будет продолжаться», — заявил Олжас Бектенов.

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