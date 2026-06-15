Рост тарифов не станет критичным для цен на продукты — Минторговли





Рост тарифов на электроэнергию и удорожание топлива не должны привести к существенному повышению цен на продукты питания. Такое мнение высказал министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, передает informburo.kz

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, глава ведомства отметил, что электроэнергия действительно входит в структуру затрат производителей, однако ее влияние на конечную стоимость большинства продуктов не является определяющим.

По словам министра, гораздо большее значение для ценообразования имеют стоимость сырья и основные производственные расходы.

Так, в себестоимости молочной продукции около 80% приходится на сырье. В производстве хлебобулочных изделий порядка 65% стоимости формирует цена муки. При выпуске говядины до 75–80% затрат составляют расходы на корма.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что ключевыми факторами, влияющими на стоимость продуктов питания, остаются затраты производителей, включая сырье и оплату труда работников.

В связи с этим, по мнению министра, изменения тарифов на электроэнергию и цен на топливо не должны оказать критического влияния на стоимость продовольственных товаров.