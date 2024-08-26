Рост травматизма детей связан с погружением родителей в соцсети — Минздрав РК

Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова 26 августа 2024 года в СЦК заявила, что рассеянное внимание взрослых является причиной роста травматизма детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

,Как подчеркнула спикер, в докладах ВОЗ и ЮНИСЕФ «О профилактике детского травматизма» отмечено, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей.

«Взрослые оставляют своих детей одних дома, в автомобилях, при езде не пристегивают их ремнями безопасности или не используют детские кресла, не присматривают за ними у водоемов и в других потенциально опасных местах. Значительное распространение травматизма среди детей подтверждается исследованием среди 3 тыс. родителей детей в возрасте 0-14 лет, проведенным в 2018 году. Примерно 7% родителей сообщили, что в течение последних 12 месяцев их дети получали травмы, требующие оказания медицинской помощи», – дополнила Ембергенова.

С ее слов, причиной несчастных случаев является невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом, или перекладывание вопросов по присмотру за маленькими детьми на «старших детей» и пожилых родственников.

«Так, специалисты по чрезвычайным ситуациям связывают значительный рост трагических падений детей и родительскую невнимательность с постоянным «сидением» в различных гаджетах. При погружении в социальные сети и тому подобное человек теряет бдительность, реакцию и перестает следить за ребенком», – озвучила Магрипа Ембергенова.

Ранее стало известно, что ежегодно в республике регистрируются до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, из которых в 1,2% случаев дети становятся инвалидами на всю жизнь.

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