Рост ветрянки. Костанайцев просят позаботиться о себе самостоятельно

Рост санврачи называют сезонным и просят костанайцев позаботиться о себе самостоятельно.

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В Костанайской области с начала года выросла заболеваемость ветряной оспой. Причем почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В нашей стране вакцинация против ветрянки не проводится, и обезопасить себя от нее с помощью иммунизации не получится. Главные меры профилактики — проветривать помещения и избегать места скопления людей.

«Против этой инфекции нет вакцины и это не связано с недоохватом вакцинации. Это детская инфекция, сезонная инфекция и, как для любого инфекционного заболевания, для оспы характерны периода подъемы и спада, и цикличность, сезонность», — говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

Помимо этого чаще стали людей кусать животные. В течение двух месяцев этого года за помощью обратилось 368 человек. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, санврачи отмечают, важно то, что обходится без бешенства.

«У нас нет случаев бешенства. Был зарегистрирован в 2017 году, когда собака покусала ребенка. По итогам прошлого года насколько мне известно у нас зарегистрировано 11 случаев среди животных, укушены 46 человек», — говорит Досумова.

В целом, по данным областного департамента санэпидконтроля, в области благополучная эпидемиологическая ситуация. Не зарегистрированы случаи краснухи и кори. Что касается коронавирусной инфекции, то регистрируются единичные случаи. За последние две недели заболело 68 человек. Также санврачи отмечают рост заболеваемости ОРВИ на 32,3%, этот рост врачи тоже называют сезонным подъемом.

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