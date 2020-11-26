Рост ВРП по итогам года в Костанайской области составит 3%

На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Костанайской области Архимед Мухамбетов ознакомил с основными макроэкономическими показателями региона по итогам 10 месяцев 2020 года.

По его данным, рост промышленного производства составил 6,9%, в том числе обрабатывающая промышленность –19,3%, сельское хозяйство – 21,3%, инвестиции и основной капитал – 11,0%; строительные работы – 23,0%; ввод жилья – 9,5%. Объем инфляции – 5,4%.

«Во время первой волны коронавирусной инфекции практически все промышленные предприятия работали в обычном режиме, объёмы выпускаемой продукции сохранялись. Все они имеют антикризисные планы, предусматривающие меры по обеспечению бесперебойности производства, поставкам сырья, сохранению занятости. Аграрии своевременно проводили весенне-полевые и уборочные работы. Поэтому на сегодняшний день по итогам года мы ожидаем рост валового регионального продукта примерно на 3%», — сказал глава региона.

Кроме того, во избежание стагнации и последующего экономического спада, в области активно реализуется Программа индустриализации, в результате которой зафиксирована положительная динамика развития и структурные изменения в промышленном секторе.

«За годы индустриализации у нас реализовано 92 инвестиционных проекта на сумму 157,1 млрд. тенге, создано 6147 рабочих мест. В результате в области обеспечен рост объёмов переработки в 5,4 раза, а производительности труда — в 3,1 раза», — сказал Архимед Мухамбетов.

Кроме того, доля обрабатывающего сектора в общем объёме промышленного производства за последние 4 года превысила 52%, а за 10 месяцев 2020 года -58%.

Аким области отметил, что в дальнейшем приоритетной задачей останется реализация инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности.

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