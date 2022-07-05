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Рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане: новое постановление о перевозках пассажиров

cgon.rospotrebnadzor.ru

Главный государственный санитарный врач на транспорте подписал новое постановление «О проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции на объектах транспорта», сообщает zakon.kz.

Постановление вступает в силу с 00:00 8 июля 2022 года.

Согласно принятому документу:

  • организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен), требуется обеспечить ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах;
  • допуск пассажиров в транспортное средство разрешен в количестве, не превышающем число посадочных мест;
  • необходимо проводить дезинфекции общественного транспорта по окончании смены (рейса, маршрута);
  • персоналу обязательно использовать средства индивидуальной защиты (маски), антисептики для рук.

Кроме того, руководителям международных аэропортов, ж/д вокзалов, морских и речных портов необходимо обеспечить:

  • очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других составляющих систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;
  • текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;
  • регулярное проветривание всех помещений;
  • в местах нахождения пассажиров и посетителей (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;
  • инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также контроль за их соблюдением;
  • персонал средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики) и контроль за их использованием;
  • рекомендовать пассажирам использование средств индивидуальной защиты (маски) в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования в транспорте;
  • информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции путем радиотрансляции (оповещение через громкоговоритель) не реже одного раза в 60 минут.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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