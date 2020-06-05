Рост заболеваемости коронавирусом по Казахстану объяснили в ВОЗ

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге объяснил рост числа заражений в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Как отмечается на сайте ООН, он не исключил, что рост числа новых заражений объясняется, в том числе, изменением тактики лабораторного выявления инфекции.

В Азербайджане и Казахстане, например, теперь большее число людей имеет возможность сдать мазок на COVID-19, — сказал Клюге.

Кроме того, он уточнил, что вторая волна эпидемии не является неизбежностью.

Мы видим, как все больше стран, ослабляя введенные ограничения, наблюдают новую вспышку инфекции. Если не реагировать на эту тенденцию, может быть вторая волна, которая будет очень сильной, — подчеркнул представитель ВОЗ.

Он напомнил, что медики по-прежнему находятся примерно в том же положении, что и в начале года: в их распоряжении нет ни вакцины, ни лечения от коронавирусной инфекции.

Правда, кое-какой опыт приобрести все же удалось. Мы сегодня лучше подготовлены к пандемии, больше знаем о вирусе, успели проанализировать применяемые методы лечения и определить их эффективность, — добавил Клюге.

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