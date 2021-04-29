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Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 28 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Днем ранее было зарегистрировано 2682 случая.

Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 53 144 (+695),
  • в городе Нур-Султане – 44 562 (+584),
  • в ВКО – 24 745 (+92),
  • в Карагандинской области – 23 100 (+258),
  • в Атырауской области – 21 783 (+110),
  • в Алматинской области – 20 944 (+185),
  • в Павлодарской области – 20 527 (+112),
  • в ЗКО – 19 030 (+153),
  • в Акмолинской области – 18 146 (+140),
  • в Костанайской области – 14 683 (+25),
  • в СКО – 13 939 (+27),
  • в городе Шымкенте – 9226 (+114),
  • в Актюбинской области – 8984 (+128),
  • в Жамбылской области – 7737 (+79),
  • в Мангистауской области – 5618 (+62),
  • в Туркестанской области – 5370 (+42),
  • в Кызылординской области – 5427 (+77).

2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане — 413,
  • в городе Алматы — 931,
  • в городе Шымкенте — 6,
  • в Акмолинской области — 116,
  • в Актюбинской области — 230,
  • в Алматинской области — 329,
  • в Атырауской области — 153,
  • в ВКО — 76,
  • в ЗКО — 166,
  • в Карагандинской области — 177,
  • в Костанайской области — 17,
  • в Кызылординской области — 70,
  • в Мангистауской области — 24,
  • в Павлодарской области — 92,
  • в СКО — 38,
  • в Туркестанской области — 12.

Всего в стране выздоровели 271 289 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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