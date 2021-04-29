Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 28 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Днем ранее было зарегистрировано 2682 случая.
Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:
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- в городе Алматы – 53 144 (+695),
- в городе Нур-Султане – 44 562 (+584),
- в ВКО – 24 745 (+92),
- в Карагандинской области – 23 100 (+258),
- в Атырауской области – 21 783 (+110),
- в Алматинской области – 20 944 (+185),
- в Павлодарской области – 20 527 (+112),
- в ЗКО – 19 030 (+153),
- в Акмолинской области – 18 146 (+140),
- в Костанайской области – 14 683 (+25),
- в СКО – 13 939 (+27),
- в городе Шымкенте – 9226 (+114),
- в Актюбинской области – 8984 (+128),
- в Жамбылской области – 7737 (+79),
- в Мангистауской области – 5618 (+62),
- в Туркестанской области – 5370 (+42),
- в Кызылординской области – 5427 (+77).
2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане — 413,
- в городе Алматы — 931,
- в городе Шымкенте — 6,
- в Акмолинской области — 116,
- в Актюбинской области — 230,
- в Алматинской области — 329,
- в Атырауской области — 153,
- в ВКО — 76,
- в ЗКО — 166,
- в Карагандинской области — 177,
- в Костанайской области — 17,
- в Кызылординской области — 70,
- в Мангистауской области — 24,
- в Павлодарской области — 92,
- в СКО — 38,
- в Туркестанской области — 12.
Всего в стране выздоровели 271 289 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области