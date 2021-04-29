Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 28 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Днем ранее было зарегистрировано 2682 случая.

Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:

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в городе Алматы – 53 144 (+695),

в городе Нур-Султане – 44 562 (+584),

в ВКО – 24 745 (+92),

в Карагандинской области – 23 100 (+258),

в Атырауской области – 21 783 (+110),

в Алматинской области – 20 944 (+185),

в Павлодарской области – 20 527 (+112),

в ЗКО – 19 030 (+153),

в Акмолинской области – 18 146 (+140),

в Костанайской области – 14 683 (+25),

в СКО – 13 939 (+27),

в городе Шымкенте – 9226 (+114),

в Актюбинской области – 8984 (+128),

в Жамбылской области – 7737 (+79),

в Мангистауской области – 5618 (+62),

в Туркестанской области – 5370 (+42),

в Кызылординской области – 5427 (+77).

2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 413,

в городе Алматы — 931,

в городе Шымкенте — 6,

в Акмолинской области — 116,

в Актюбинской области — 230,

в Алматинской области — 329,

в Атырауской области — 153,

в ВКО — 76,

в ЗКО — 166,

в Карагандинской области — 177,

в Костанайской области — 17,

в Кызылординской области — 70,

в Мангистауской области — 24,

в Павлодарской области — 92,

в СКО — 38,

в Туркестанской области — 12.

Всего в стране выздоровели 271 289 человек от COVID-19.

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