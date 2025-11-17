Жаңалықтар - 14.11.25
Жаңалықтар - 14.11.25 - видео https://youtu.be/Xyf6QEbBT24
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что перевод студентов на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ пока не планируется, сообщает informburo.kz
По его словам, эпидемиологическая обстановка в вузах стабильная, министерство в постоянном контакте с Минздравом.
«Ситуация под контролем, оснований для перехода на онлайн-формат нет», — сказал Нурбек в кулуарах Акорды.
