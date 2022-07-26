Рост заболеваемости серозным менингитом отмечается в Костанайской области

В Костанайской области отмечается сезонный подъем заболеваемости серозным менингитом. Об этом сообщили в департаменте санэпидконтроля.

С начала года в регионе было зарегистрировано 48 случаев серозного менингита, в 2021 году был только 1 случай. Большая часть заболевших дети до 14 лет — 37 случаев. Заболеваемость связывают с такими эпидемиологическими факторами как купание в открытых водоемах, употребление сырой воды и несоблюдение личной гигиены.

Специалисты отмечают, что чаще всего заболевание начинается с признаков простуды, повышение температуры до 40 градусов. У части пациентов отмечается рвота, потеря аппетита, характерная сыпь на руках и ногах, боли в мышцах. Инкубационный период от 2 до 35 дней. При появлении подобных симптомов, необходимо обратиться к врачу

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.