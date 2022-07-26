Рост заболеваемости серозным менингитом отмечается в Костанайской области

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В Костанайской области отмечается сезонный подъем заболеваемости серозным менингитом. Об этом сообщили в департаменте санэпидконтроля.
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С начала года в регионе было зарегистрировано 48 случаев серозного менингита, в 2021 году был только 1 случай. Большая часть заболевших дети до 14 лет — 37 случаев. Заболеваемость связывают с такими эпидемиологическими факторами как купание в открытых водоемах, употребление сырой воды и несоблюдение личной гигиены.
Специалисты отмечают, что чаще всего заболевание начинается с признаков простуды, повышение температуры до 40 градусов. У части пациентов отмечается рвота, потеря аппетита, характерная сыпь на руках и ногах, боли в мышцах. Инкубационный период от 2 до 35 дней. При появлении подобных симптомов, необходимо обратиться к врачу
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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