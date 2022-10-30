Рост заболеваемости скарлатиной отмечается в Костанайской области

Специалисты рекомендуют быть внимательнее к симптомам, и своевременно обращаться за помощью к врачу.

Так как запущенное заболевание имеет серьезные последствия.

Скарлатина — инфекционное заболевание, преимущественно возникает у детей. Обычно заболевание стрептакоковой инфекцией проявляется резким повышением температуры до 39 градусов, сильной болью в горле и рвотой. Также для скарлатины характерна сыпь и покраснение языка. В большинстве случаев дети переносят болезнь легко, если вовремя обратиться за медицинской помощью и приступить к лечению. В первые дни проявления инфекции больной наиболее заразен.

«За девять месяцев 2022 года мы отмечаем рост заболеваемости скарлатиной, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В области за последние десять лет скарлатина регистрировалась всегда от минимального количества в прошлом году 14 случаев, до 160 в 2014 году. То есть, заболевание не новое. Возбудитель циркулирует в обществе. Заболевают в основном дети»,- отмечает заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим Досумова.

За девять месяцев текущего года в регионе было выявлено 97 случаев заболевания скарлатиной. Заболеваемость выросла сразу в 7 раз, по сравнению с прошлым годом. Но как говорят специалисты, это нормально, сезон заболевания — осень, зима. При своевременном обращении в медучреждения, выздоровление наступает быстро. В противном случае, могут быть осложнения: гнойно воспалительные процессы верхних дыхательных путей, пазух носа и уха.

«Для любого инфекционного заболевания, в том числе и для скарлатины, характерна цикличность. То есть, периоды подъема заболеваемости сменяются периодами спада. Для любого инфекционного заболевания характерна цикличность.При регистрации в организованных коллективах скарлатины вводится карантин.Больной ребенок изолируется из организованного коллектива, а за контактными организовывается наблюдение в течение семи дней»,- говорит Гулим Досумова.

Заражение скарлатиной происходит воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Поэтому, отмечают специалисты, не стоит забывать о простых правилах: проветривание помещений и частое мытье рук. Первые симптомы заболевания возникают через 2–7 дней после заражения стрептококком. Как отмечает Гулим Досумова, заболеть скарлатиной могут и взрослые со слабым иммунитетом.

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