Рост заболевших коронавирусом в Костанайской области продолжается

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

28 июня в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, г.Рудный — 7, по 4 случая в г.Житикаре, Аулиекольском и Костанайском районах, Карабалыкский район – 3 случая, г.Лисаковск – 2 случая, Мендыкаринский район – 1 случай.

34 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 28 июня зарегистрировано 16736 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16166 человек.

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