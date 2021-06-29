Рост заболевших коронавирусом в Костанайской области продолжается

inform.kz
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
28 июня в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, г.Рудный — 7, по 4 случая в г.Житикаре, Аулиекольском и Костанайском районах, Карабалыкский район – 3 случая, г.Лисаковск – 2 случая, Мендыкаринский район – 1 случай.
34 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 28 июня зарегистрировано 16736 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16166 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области