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Рост заражённых коронавирусом вновь регистрируют в Костанайской области

itcentr.net/uslugi/laboratory

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

24 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 323 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,72%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 107, г. Рудный – 57, г.Житикара – 45, Аулиекольский район — 21, Костанайский район – 18, г.Аркалык – 16, г.Лисаковск – 14, Алтынсаринский район – 11, район им.Б.Майлина – 10, Жангельдинский район – 9, Мендыкаринский район – 8, Узункольский район – 4, Федоровский район – 2, Сарыкольский район -1.

285 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью.
Из числа инфицированных лиц 278 с симптомами заболевания, 45 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 24 января 2022г. зарегистрировано 44 756 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 41 643 человека.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 351 565 человек, вторым компонентом 333 241.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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