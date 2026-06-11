Рост зарплат, новые рабочие места и кредиты: что обещают казахстанцам

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал об ожидаемых результатах реализации мер по развитию рынка труда и повышению благосостояния населения.
По его словам, одной из главных задач является рост заработных плат и реальных доходов граждан. Планируется обеспечить увеличение доходов населения темпами, превышающими уровень инфляции на 2–3%.
Особое внимание будет уделено работникам с низкими и средними доходами, а также сокращению разрыва между различными социальными группами.
Кроме того, ежегодно в стране планируется создавать до 240 тысяч качественных рабочих мест.
Среди ожидаемых результатов также названо повышение качества человеческого капитала. Для этого предполагается заключить более 600 меморандумов по развитию дуального обучения и формированию профессиональных навыков.
Еще одним направлением станет поддержка предпринимательства на селе. Планируется выдавать свыше 30 тысяч кредитов жителям сельской местности.
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