Ротацию политических служащих вводят в Казахстане

В Казахстане вводят институт ротации политических служащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по делам госслужбы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 ноября Главой государства подписан указ, предусматривающий внесение изменений в некоторые акты в сфере госслужбы.

«Так, впервые введен институт ротации политических служащих (ранее ротация применялась только к административным служащим). Политические служащие будут ротироваться каждые четыре года со дня их назначения на занимаемую должность», — рассказали в агентстве.

При этом по решению руководителя соответствующего госоргана срок пребывания политического служащего на занимаемой должности может быть продлен на два года. Последующее же продление на два года будет возможно только по решению Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте.

«Таким образом, максимально допустимый срок пребывания политических служащих на занимаемой должности не будет превышать восьми лет. Институт ротации политических служащих будет введен с 1 января 2021 года», — добавили в ведомстве.

Также данным указом внесены дополнения в порядок ротации служащих корпуса «Б». Так, введена межрегиональная ротация руководителей управлений акиматов (ранее их ротация была возможна только в пределах одного акимата). При этом подобная ротация будет проводиться по согласованию с Агентством в целях недопущения в акиматах командных перемещений.

Кроме того, введена добровольная ротация служащих корпуса «Б», не менее трех последних лет занимающих определенные руководящие должности, в том числе работающих в разных госорганах. При этом подобная ротация будет возможна только в иную административно-территориальную единицу.

«Право отказа от ротации предоставлено служащим, которым осталось три года и менее до достижения пенсионного возраста. Основными целями ротации являются повышение эффективности деятельности госорганов, профилактика коррупционных правонарушений, а также развитие и эффективное использование профессионального потенциала и управленческого опыта служащих», — отметили в пресс-службе.

Также данным указом введена возможность назначения служащих корпуса «Б» внутри госорганов в порядке перевода. Так, госслужащие в порядке перевода могут быть назначены на иную равнозначную должность внутри государственного органа, а также на вышестоящую должность при наличии стажа не менее двух последних лет на нижестоящей должности в данном госоргане. Отмечается, что данное изменение способствует карьерному продвижению госслужащих внутри госорганов.

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