Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории

Свыше 26,5 миллионов человек,таковы потери Советского Союза, страшная цена освобождения мира от фашизма. К этой дате наши корреспонденты посетили областной краеведческий музей и выяснили какие экспонаты о военном времени сегодня хранятся в музее, и проявляет ли молодежь интерес к истории?

Этот выставочный зал носит название «Костанай в годы Великой Отечественной войны». Здесь в экспозиции лишь часть экспонатов, имеющихся в музее по этой теме. Все остальное хранится в фондах музея. В выставочном зале есть фотографии, письма солдат, и некоторые личные вещи. Вот например копия личного дневника военнопленного Сергея Воропаева, который в тайне его вел находясь в концлагере , где описал тяготы лишения свободы, тяжелый труд на шахте и голод.

«Этот дневник хранится у нас в фондах, его передала нам мать Воропаева. Нужно сказать, что ценность этого экспоната в том, что это свидетельство преступлений фашизма и нужно сказать, что этот дневник был обвинительным документом на Нюрнбергском процессе, где судили за преступления фашизма», — рассказывает экскурсовод областного историко- краеведческого музея Валентина Палаева.

Как отмечает Валентина Палаева, молодежь и школьники посещают музеи довольно часто. В основном проявляют интерес к предметам и личным вещам солдат, а еще любят читать их письма домой, например письмо дважды героя Советского Союза Ивана Павлова,который пишет своему отцу. Или, например, фотографии, экспонаты и информация о пребывании на костанайской земле Сталинградского летного училища, информация о котором до 1980 года была засекречена. Это все то, на чем дети особенно заостряют свое внимание.

«Костанайская земля ставшая родным домом для Сталинградского училища настоящей кузницей военных кадров.За три года войны было выпущено 2444 летчиков-истребителя, здесь в экспозиции экспонируются личные вещи, альбомы, фотографии вот кортик Афансьева Павла Михайловича, гимнастерка Николай Николаевича Белаш — инструктора», — говорит Валентина Палаева

Фонды музея из года в год пополняются. Очень много людей передают во владение музея ордена, письма, и вещи своих родных, участников войны.

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