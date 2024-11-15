Рождение ребенка, многодетность, инвалидность: какие выплаты хотят назначать по нуждаемости

В Казахстане планируют изменить подход к назначению 14 из 36 видов государственных социальных выплат. Предполагается, что при их предоставлении будут учитывать не только принадлежность человека к определенной категории, но и фактический уровень благосостояния семьи, передает lsm.kz

Изменения могут затронуть пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до полутора лет, выплаты многодетным семьям, родителям детей с инвалидностью, людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы, а также отдельные пособия по инвалидности и потере кормильца.

Новый подход планируется применять к получателям государственной помощи, которых Цифровая карта семьи относит к категориям А — с высоким уровнем благосостояния и B — с удовлетворительным.

Бизнес-аналитик Вадим Гетте отмечает, что переход к адресному принципу может сделать социальные расходы более эффективными, однако многое будет зависеть от того, насколько точно государственная система сможет определить реальное материальное положение семьи.

По его словам, возможны два типа ошибок. В первом случае выплаты продолжит получать человек, который фактически в них не нуждается. Во втором — значительно более чувствительном — без поддержки может остаться семья, которая в действительности находится в сложном положении, но по сведениям государственных баз выглядит обеспеченной.

Особая роль в новой системе отводится Цифровой карте семьи. При оценке учитываются доходы, занятость, жилищные условия, состав семьи и другие параметры. Сейчас система содержит сведения примерно о 20 млн граждан из более чем 6,2 млн семей и интегрирована примерно с 30 государственными информационными системами.

Однако, по мнению аналитика, даже хорошо выстроенная цифровая система не исключает ошибок. Например, человек мог недавно потерять работу, у семьи могли значительно увеличиться долговые обязательства или измениться ее состав. Кроме того, в государственных базах может числиться имущество, которым человек фактически не распоряжается, а отдельные сведения могут обновляться с задержкой.

Поэтому, считает эксперт, гражданин должен иметь возможность узнать, на основании каких сведений ему присвоили ту или иную категорию благосостояния, исправить данные и обжаловать принятое решение.

Отдельно аналитик обратил внимание на выплаты семьям с детьми. По его словам, не следует смешивать государственные пособия из бюджета и социальные выплаты работающим женщинам из Государственного фонда социального страхования.

Выплаты работающим женщинам по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет из ГФСС относятся к системе социального страхования. Реформа 14 государственных пособий касается именно бюджетной поддержки.

Эксперт также считает преждевременным напрямую связывать изменение системы пособий со снижением рождаемости. При этом для семей, находящихся на границе финансовой устойчивости, даже относительно небольшая регулярная выплата может иметь существенное значение.

В конечном итоге эффективность реформы, по мнению аналитика, будет зависеть не только от возможной экономии бюджетных средств, но и от точности Цифровой карты семьи, прозрачности критериев оценки благосостояния и возможности обжаловать решения.