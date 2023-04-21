Рождение, смерть. Какие бесплатные госуслуги могут стать платными в Казахстане

Передача некоторых функций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в ЦОНы может повлиять на их стоимость.
Ранее в Министерстве юстиции РК сообщали, что бракосочетание будет заключаться через ЦОНы с 1 июля 2023 года, сообщает nur.kz
Также это должно затронуть услуги по регистрации рождения и смерти, изменения имени, установления отцовства или материнства, усыновления (удочерения) и иные функции (включая выдачу справок), которые обычно выполняет РАГС.
В связи с этим на портале «Отрытые НПА» был опубликован проект приказа «Об утверждении цен на отдельные работы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». Согласно документу, некоторые госуслуги, которые ранее были бесплатными, теперь могут стать платными.
Какие услуги станут платными
В пункте 2 статьи 182 кодекса «О браке и семье» указано, что госпошлина не взимается в случаях:
- регистрации рождения, смерти гражданина;
- внесения изменений, дополнений в актовые записи о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства, усыновлением ребенка гражданами РК;
- выдачи повторных свидетельств в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов гражданского состояния.
А согласно новому документу, планируется ввести цены по данным и другим услугам, которые теперь будут предоставляться в ЦОНах.
Новые цены
В тексте проекта приказа указано, что предусмотрена следующая стоимость (с учетом НДС) для услуг по государственной регистрации: рождения ребенка – 8 433,89 тенге, а при регистрации с опозданием (возраст более одного года) сумма составит 8 698,05 тенге;
- внесения изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства – от 8 293,76 тенге до 8 302,95 тенге;
- те же действия в связи с усыновлением (удочерением) – 8 337,41 тенге;
- смерти гражданина – 8 833,58 тенге.
Также изменится стоимость услуг в вопросах бракосочетания. Так, госпошлина за подачу заявления на заключение брака (супружества) на данный момент равна 1 МРП (3 450 тенге на 2023 год).
С новыми поправками эта услуга обойдется уже в 9 667,42 тенге. А расторжение брака по взаимному согласию имеет госпошлину в 2 МРП (6 900 тенге), а по новым ценам будет стоить 9 775,39 тенге.
Проект приказа открыт для обсуждения до 24 апреля 2023 года.