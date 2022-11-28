Рождественский пост 2022: когда начинается, традиции и питание по дням

С 28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост.

Он продлится 40 дней (до 6 января), во время которых следует соблюдать строгие правила. Так христиане готовятся встретить один из самых светлых и радостных праздников – Рождество Христово, передает ren.tv

Рождественский пост считается одним из самых долгих и строгих. Верующие соблюдают его 40 дней, чтобы очистить душу от грехов и подготовиться к празднику Рождества. В 2022 году Рождественский пост начинается 28 ноября, а завершится 6 января, в Сочельник. Уже 7 января христиане смогут употреблять в пищу любые продукты.

В народе Рождественский пост также называют Филипповым, поскольку канун поста (27 ноября) выпадает на день памяти апостола Филиппа.

Как соблюдать Рождественский пост

Главная задача Рождественского поста – смирение тела и очищение души. Чтобы пройти его по всем правилам, придется забыть о старых обидах, гневе, зависти и других грехах. Второй шаг – это изменения в питании: в течение 40 дней оно должно быть умеренным и простым. Нужно исключить из рациона молочные, мясные продукты и яйца.

Календарь питания по дням

По понедельникам, средам и пятницам — сухоядение, то есть, употребление в пищу продуктов, которые не прошли термическую обработку. Например, свежие фрукты и овощи, орехи, грибы сухофрукты и цельнозерновой хлеб.

По вторникам, четвергам — горячая пища с растительным маслом.

По субботам и воскресеньям — горячая растительная пища с растительным маслом, также можно рыбу и вино в небольших количествах.

4 декабря (21 ноября по старому стилю), в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — горячая растительная пища с растительным маслом, рыба, вино.

С 2 по 5 января (период предпразднства Рождества Христова): по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение, в остальные дни — горячая пища с растительным маслом.

В Рождественский сочельник (6 января) – горячая пища с растительным маслом. Многие верующие в этот день не употребляют пищу вплоть до восхода первой звезды.

В некоторых случаях церковь позволяет немного ослабить пост или вовсе отказаться от него. К таким обстоятельствам относятся болезнь, преклонный возраст, тяжелый физический труд и воинские обязанности. От ограничений также могут освобождаться беременные женщины и маленькие дети.

Что можно и нельзя делать в Рождественский пост

Во время поста следует избегать повседневных грехов: нельзя ссориться, осуждать других, быть злыми и раздражительными, болтать попусту. В Рождественский пост нельзя играть свадьбу, венчаться и устраивать шумные торжества. В это время верующие сознательно отказываются от развлечений, застолий и вредных привычек.

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