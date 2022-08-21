Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане

Под председательством исполняющего обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает zakon.kz.

За прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла на 0,2%. Наибольший рост: рожки (+2,1%), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3%), мука, творог и сахар (+0,6%). Снижение цен отмечается по линейке овощной продукции: лук (-4,6%), картофель (-1,8%), капуста (-1,7%) и морковь (-1,5%), – сообщили в пресс-службе правительства.

Председатель комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке. По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче – выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.

Заслушав информацию акимов, Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.

«Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное – обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий. Создание региональных комиссий по выявлению посредников – это поручение главы государства. Нужно усилить их работу за счет ресурсов региональных подразделений Министерства торговли и интеграции. Поручаю провести эту работу Комитету торговли», – сказал Жумангарин.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.