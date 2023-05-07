Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения

Розничный налог – это новый специальный налоговый режим для ИП и ТОО.

Он был введен два года назад, как эксперимент, чтобы помочь предпринимателям прийти в себя после пандемии, передает informburo.kz

Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года.

В марте 2023 президент подписал поправки о включении розничного налога в Налоговый кодекс. А на днях правительство подпишет приказ по утверждённым видам деятельности, но уже официально разрешено переходить на розничный налог компаниям по 190 видам деятельности задним числом с 1 января 2023 без подписания приказа, если предприниматель ещё не состоит на учёте по НДС. Если состоит, то перейти на новый налоговый режим можно с текущего периода.

Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учёт по НДС. А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:

4% – если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.

8% – если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.

Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.

«Я считаю, что это большая победа бизнеса, потому что мы сможем платить меньше налогов, – прокомментировал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев. На своем сайте 913.kz он подробно разъяснил, кто и как имеет право использовать розничный налог в своей работе».

По словам эксперта, на сегодняшний момент правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно использовать новый налоговый режим. Это самые распространённые виды бизнеса, которыми занимаются большинство предпринимателей – торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он ещё будет пополняться.

«Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наёмных работников и оборот до 600 000 МРП – сейчас это чуть больше двух миллиардов тенге. При этом обороте, используя розничный налог, предприниматель работает без НДС. «Об этом мечтает, наверное, каждый предприниматель в нашей стране», – считает Дмитрий Казанцев.

Розничный налог могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и ТОО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то розничный налог может использовать только одна из них. Зато новый налоговый режим подходит для тех компаний, которые работают сразу во многих населённых пунктах страны (для сравнения: по упрощёнке можно работать только в одном месте).

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