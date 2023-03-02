Розничный налог в Казахстане будет действовать на постоянной основе

Предприниматели, применяющие его, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.

Сенат принял изменения в налоговое законодательство, согласно которым розничный налог смогут применять предприниматели, численность работников которых не превышает 200 человек, а доход составляет не более 2 млрд тенге за календарный год, сообщили в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает kapital.kz

Налог будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% — для сделок с юрлицами. Учитывая, что в городах и сельской местности разные условия ведения бизнеса, в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта, например, в райцентрах и селах, маслихаты смогут понижать ставку с 4% до 2%.

По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе – большая победа, ведь само понятие специального налогового режима предполагает упрощенный порядок исчисления и уплаты некоторых налогов, особенно для малого и микробизнеса.

«Мы рады, что розничный налог, который мы обсуждали в рамках Комитета МСБ Нацпалаты до COVID-19 и который был введен как временная мера в период пандемии, прочно прижился в нашей повседневной жизни. Мы как Нацпалата, заинтересованная в снижении налоговой нагрузки на бизнес, рады, что теперь предпринимателям не нужно вставать на учет по НДС независимо от полученного дохода. Это очень выгодно для большинства малого бизнеса. Это упрощает ведение бизнеса вбелую и однозначно улучшит наши доходы, даст нам возможность развиваться, финансироваться, получать кредиты, иметь меньше потерь, вести бизнес более профессионально», — заявил Раимбек Баталов.

Он также добавил, что предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.

Перечень видов деятельности, подпадающих под действие данного налога, определяется Правительством РК. В настоящее время Нацпалата ведет работу по его расширению.

Напомним, понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро- и малого бизнеса был введен специальный налоговый режим розничного налога со ставкой 3% по 114 видам деятельности

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