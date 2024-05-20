Розыск пенсионера. Мужчину подозревают в совершении преступления в Костанайской области

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Ориентировка с розыском распространяется в социальных сетях.
В ориентировке сказано, что подозреваемый разыскивается Северным отделом полиции.
«УП Костаная разыскивается обоснованный подозреваемый в совершении преступления за причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в ориентировке.
Мужчина 1959 года рождения. Он уроженец Челябинской области РФ. В последнее время проживал в Костанае.
Комментарий по данной ориентировке мы запросили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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