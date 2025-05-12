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РТН-подробности — Детская травля и буллинг. Елена Петренко

— Сегодня, 16:35
Фотография для новости Унижал и оскорблял девочку. Суд наказал отца школьника за буллинг в Костанайской области

pixabay.com

РТН-подробности — Детская травля и буллинг. Елена Петренко — видео





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