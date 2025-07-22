Грубое нарушение общественного порядка пресечено полицейскими вечером 21 июля в Костанае. Как пояснили сотрудники областного...
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Уровень молодежной безработицы вырастет в следующем году. Такой прогноз LS озвучили в департаменте занятости населения. Согласно данным...
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