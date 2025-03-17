Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булат Танабергенов на брифинге в СЦК ответил...
РТН-подробности — О том как регион сегодня готовится к паводку. Зауре Жакыпбек
Ночью и утром 18 марта на западе, севере Костанайской области ожидается дождь. На севере, востоке,...
О новых схемах мошенничества предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. По информации сотрудников ведомства, злоумышленники по...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.