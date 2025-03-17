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РТН-подробности — О том как регион сегодня готовится к паводку. Зауре Жакыпбек

— Сегодня, 17:26
Изображение для новости: РТН-подробности — О том как регион сегодня готовится к паводку. Зауре Жакыпбек

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайского района

РТН-подробности — О том как регион сегодня готовится к паводку. Зауре Жакыпбек




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