Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 апреля представили синоптики Казгидромета. Cмена барических образований обусловит неустойчивый...
РТН-подробности — Об оказании экстренной медицинской помощи в регионе. Олег Мелешенко — видео
К 80-летию Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Казахстане, выплатили по 5 миллионов...
Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает прием заявлений на выплату возмещения по "уважительным причинам", передает пресс-служба...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.