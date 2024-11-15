Костанае ищут территории для будущей застройки социальных объектов
В Костанае продолжается корректировка генерального плана города. Сейчас в разработке находятся 16 проектов детальной планировки,...
РТН-подробности — Ремонт дорог — Серик Карабеков-видео
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