РТН-подробности — Защита медицинских работников. Екатерина Смышляева — видео

https://youtu.be/6W8Q0_OM4A0

В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные...

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