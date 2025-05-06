Аким Костаная Марат Жундубаев обозначил сроки проведения ремонтных работ в областном центре. На некоторый улицах ремонт уже завершили.

«Во многих местах, где мы проводили работы, дороги вскрывали и тд. сегодня не в очень хорошем состоянии, в неудовлетворительном, поэтому в этом году акимом области принято решение, выделили нам дополнительные средства на текущий ремонт 840 млн тенге. Конкурс разыграется, будем работать. Что касается среднего ремонта. У нас реконструкция ул.Сьянова будет завершена. Ул. Фролова начата будет в августе ко дню города будет завершена. Вообще все дорожные работы основные должны быть завершены ко дню города. Это наш такой рубеж. Потом в проулках, переулках потом будут еще работы какие-то вестись, но все основные работы должны быть завершены до дня города. По ул.Герасимова работы завершила «Арвис». Подъезд к Северному полигону завершил. ПЧСТР — работы там завершены, и ул. Станционная — мы делаем выход на челябинскую трассу из Костаная-2 тоже работы завершены. Дорога не ремонтировала уже сколько лет», — отметил глава города.

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