Рубль пикирует вниз: упадет ли тенге вслед за российской валютой

Курс рубля по отношению к доллару продолжает снижаться. С чем это связано, отразятся ли эти валютные колебания на тенге и удастся ли Казахстану, связанному в ЕАЭС, держать курс своей валюты на расстоянии, выяснял zakon.kz.

Российский рубль теряет в весе с 20 июня. Финансовые аналитики отмечают, что ослабление рубля объясняется целым рядом различных факторов, в том числе и динамикой внешней торговли.

Рубль ослаб и находится под давлением, но еще не рухнул

По данным Центробанка России, стоимость 1 рубля в долларах США на сегодня составляет 0,01 доллара, по сравнению со вчерашним днем курс валюты уменьшился на -0,04%.

Снижение рубля происходит из-за санкционных ограничений. Идет снижение российского экспорта, а часть валютной выручки оседает у посредников за границей, следовательно, в страну приходит меньше валюты. В то же время для того, чтобы закупать товары за границей, нужна валюта и внутри страны спрос на нее растет.

На следующей неделе бизнес начнет расплачиваться по налогам, и экспортеры уже в ближайшие дни должны начать увеличивать объемы продажи валюты. Это станет своего рода мощным тестированием российского рубля.

Также одна из причин падения курса рубля связана с резким увеличением оттока капитала из РФ.

«Российская валюта испытывает давление как со стороны торговых потоков, так и со стороны финансового счета. Это денежные переводы резидентов, а также, возможно, спровоцированная движением курса конвертация крупными компаниями кредитов в рублевые, что в моменте повышает спрос на иностранную валюту», — Жаннур Ашигали, замдиректора филиала АКРА в МФЦА

В чем интерес к тенге и сможет ли регулятор удержать его позиции

По словам Жаннура Ашигали, общий фон давления на рубль в случае продолжительности этой тенденции может кратко-среднесрочно вызвать интерес к тенге как средству инвестиций.

«Следовательно, это может усилить спрос на национальную валюту, способствуя росту стоимости тенге. Однако в более отдаленной перспективе ослабленный рубль будет способствовать росту импорта российской продукции в Казахстан, восстанавливая спрос к рублю на внутреннем рынке Казахстана», — Жаннур Ашигали, замдиректора филиала АКРА в МФЦА

Курс российского рубля по отношению к тенге также демонстрирует снижение. Если еще год назад курс достигал показателя 8,3 тенге за рубль, то сегодня он опустился до 4,9.

По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, в настоящее время монетарные власти Казахстана пытаются отмежеваться от курса рубля.

Эксперт напомнил, что ранее тенге полностью повторял колебания рубля. Но в настоящее время Казахстан пытается вести свою экономическую и монетарную политику, которая позволяет не идти вслед за курсом рубля.

«Если рубль там рухнет, то, естественно, это потянет за собой тенге, просто потому, что это наш ближайший сосед, мы в ЕАЭС, он находится на первых строчках по торговому обороту. Тем более что за последнее время этот торговый оборот вырос», — сообщил Арман Бейсембаев.

Эксперт отмечает, что курс рубля ослаб, но не рухнул. Однако, если вдруг произойдет какое-то финансовое цунами, то в этом случае, по его словам, казахстанский тенге не сможет не отреагировать и может упасть вслед за рублем.

«Поэтому в нашем случае все же нужно держать некоторую дистанцию с рублем. Но о полной независимости в денежно-кредитной политике нам говорить не приходится, потому что мы ее ведем с оглядкой на наших крупнейших экономических партнеров», — сказал Арман Бейсембаев.

В любом случае казахстанский регулятор, чтобы сохранить свою нацвалюту, при выстраивании денежно-кредитной, монетарной политики страны вынужден учитывать все внешние факторы и корректировать валютный курс.

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