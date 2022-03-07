Рубль рухнул до исторических минимумов

Курсы доллара и евро к рублю на Forex в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 20% выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

По состоянию на полдень московского времени курс евро к рублю на Forex поднимался примерно на 20,4% относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара растёт на 27% – до 133 рублей за доллар, передает informburo.kz

Сообщается, что ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар – в 140,2547 рубля.

Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.

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