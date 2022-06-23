Рубль стоит почти 9 тенге. Что это значит для казахстанцев

Рубль растёт – он стоит уже почти 9 тенге. И у него на это есть свои внутрироссийские причины.

Впрочем, эксперты предполагают, что чрезмерное укрепление рубля – явление временное и длительным трендом не обернётся, сообщает informburo.kz

Для понимания ситуации с казахстанской нацвалютой больше не стоит ориентироваться на российскую. Резкое ослабление тенге по отношению к рублю в последние дни говорит о том, что между Россией и Казахстаном строятся совсем новые экономические отношения.

Инфографика Informburo.kz

С начала года рубль подорожал по отношению к тенге почти на 50% – с 5,82 до 8,75 тенге за рубль.

«Основной канал влияния крепкого рубля на Казахстан – это удорожание российского импорта, что, с одной стороны, может увеличивать инфляционное давление в нашей стране, а с другой стороны, способствовать развитию внутреннего производства и поиску альтернативных каналов поставок, снижая зависимость от российской экономики», – говорит ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

Команда экспертов Jusan Analytics с таким мнением соглашается, добавляя, что переориентирование импорта возможно в сторону Китая и Турции.

Между тем доля российских товаров на казахстанском рынке начала снижаться с начала года – если в 2021 году на Россию приходилось 42,1% всего импорта в Казахстан, то за январь-апрель 2022-го поставки упали до 38,5%.

«При продолжительном сохранении высокого курса рубля, логично, что импорт российских товаров будет снижаться ввиду его резко повысившейся стоимости в тенге. В этой связи существенно стали дешевле казахстанские товары в рублях. Соответственно, хронический дисбаланс во взаимной торговле с Россией может значимо сократиться. В 2021 году, например, отрицательное сальдо во взаимной торговле с РФ составило 10,4 млрд долларов (было эскортировано товаров в РФ на сумму 6,9 млрд долларов, импортировано из РФ на 17,3 млрд долларов. – Ред.)», – объяснил Рамазан Досов.

«Дальше нужно понимать, какой будет политика Нацбанка Казахстана, потому что курс тенге сейчас не равновесен, он искусственно удерживается по отношению к другим валютам», – отметил экономист Айдархан Кусаинов.

По мнению эксперта, укрепление рубля временное. Россияне сейчас ищут способы ослабить свою валюту и к концу года, скорее всего, российский рубль упадёт, причём значительно.

«Реально, крепкий рубль – это очень плохой тренд для России. Это значит, что российские товары становятся неконкурентоспособными, импорт дешевеет и россияне понимают, что их промышленность от этого будет страдать», – пояснил Кусаинов.

В невыигрышной ситуации оказался и малый бизнес.

«Согласно результатам нашего опроса МСБ, компании уже начали ощущать давление со стороны переукрепления рубля относительно тенге и других мировых валют. Отечественный бизнес довольно сильно зависит от внешних факторов, прежде всего от волатильности курса и в меньшей степени – от внутренних операционных факторов.

40,5% опрошенных компаний подтвердили, что имеют крайне сильную степень взаимодействия с Россией, из них 67% не могут перестроиться на поставщиков-партнёров из других стран в краткосрочном периоде.

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