Ручки на 6 млн тенге закупит акимат Костаная для предстоящих выборов

В Костанае аппарат акима города для выборов закупил 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя, сообщает informburo.kz

«У нас в январе месяце выборы в мажилис парламента. Областной территориальной комиссией была дана рекомендация о том, чтобы мы обеспечили средствами индивидуальной защиты всех избирателей. По списку у нас 174 тысячи избирателей. Если они все придут на голосование, мы должны обеспечить их ручками, масками и перчатками. Вот для этих целей у нас приобретены ручки», – сообщила главный бухгалтер аппарата акима Костаная Айгуль Абжанова.

По информации на сайте госзакупок, конкурс на покупку 174 058 шариковых ручек завершился. Общая сумма закупки составила 6 215 618 тенге (35,71 тенге за ручку).

В таком же количестве приобретут медицинские маски и перчатки, отметила главный бухгалтер аппарата акима города.

«Мы договор заключили, ещё поставки не было. Не было такого задания, чтобы приостановить», – сказала Айгуль Абжанова.

Покупку 236 860 канцелярских ручек на 4,2 млн тенге для выборов уже отменили в Усть-Каменогорске. В областном департаменте Антикора составили и отправили в аппарат акима Усть-Каменогорска письмо с рекомендацией по пересмотру закупки.

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