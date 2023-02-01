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Рудненские патрульные полицейские спасли ребёнка

30 января около 20.40 часов вечера во время дежурства инспектор патрульной полиции Димаш Алдабергенов совместно со старшим инспектором Дамиром Ибраевым оказали помощь ребенку страдающему эпилепсией.

Заступив на дежурство в модульном пункте находящимся на пересечении улиц Ленина и Горняков в Рудном, забежал мужчина и сообщил, что возле торгового дома «Наурыз» лежит ребенок с признаками эпилепсии.

«Услышав крик о помощи мужчины, я сразу незамедлительно побежал к месту происшествия, захватив с собой ложку. У мальчика начались сильные судороги, из рта шла пена. Я сразу начал принимать меры по его спасению, перевернул на бок, положил ложку в рот и начал разжимать челюсть. В это время мой напарник вызвал скорую помощь, которая приехала за несколько минут и забрала мальчика в больницу», — рассказал Димаш Алдабергенов.

Рудненские врачи отметили, что полицейские оказались вовремя рядом и сделали все необходимое при оказании первой помощи страдающему эпилепсией, так как последствия могли быть очень плачевными.

Мама 11-летнего ребенка поблагодарила патрульных полицейских за оперативность и вовремя оказанную первую медицинскую помощь.

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