Рудненские патрульные полицейские спасли ребёнка

30 января около 20.40 часов вечера во время дежурства инспектор патрульной полиции Димаш Алдабергенов совместно со старшим инспектором Дамиром Ибраевым оказали помощь ребенку страдающему эпилепсией.
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Заступив на дежурство в модульном пункте находящимся на пересечении улиц Ленина и Горняков в Рудном, забежал мужчина и сообщил, что возле торгового дома «Наурыз» лежит ребенок с признаками эпилепсии.
«Услышав крик о помощи мужчины, я сразу незамедлительно побежал к месту происшествия, захватив с собой ложку. У мальчика начались сильные судороги, из рта шла пена. Я сразу начал принимать меры по его спасению, перевернул на бок, положил ложку в рот и начал разжимать челюсть. В это время мой напарник вызвал скорую помощь, которая приехала за несколько минут и забрала мальчика в больницу», — рассказал Димаш Алдабергенов.
Рудненские врачи отметили, что полицейские оказались вовремя рядом и сделали все необходимое при оказании первой помощи страдающему эпилепсией, так как последствия могли быть очень плачевными.
Мама 11-летнего ребенка поблагодарила патрульных полицейских за оперативность и вовремя оказанную первую медицинскую помощь.