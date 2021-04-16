Рудненские полицейские снова вернули ребёнка домой

15 апреля в половине восьмого вечера в участковый пункт полиции зашли парень с девушкой. Вместе с ними была маленькая девочка, на вид 3-4 года. Молодые люди пояснили, что плачущего ребёнка увидели на улице, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
Ничего кроме своего имени девочка назвать не могла, была напугана и растеряна.
«Может вы найдёте её родителей?» — обратились они к полицейским.
Взяв с собой Ксюшу сотрудники полиции Айдос Кулимбетов и Адил Ильяс отправились на поиски родителей.
«Стали искать, пешком обходили территорию. Думали с нашего участка. Заходили в магазины, у людей спрашивали», — рассказывает Айдос Кулимбетов.
Стражи порядка параллельно выяснили, что в полицию о пропаже ребёнка никто обращался.
В одном из магазинов города продавец сообщила, что видела похожую девочку в соседнем микрорайоне ранее. Полицейские направились туда, опять же спрашивая граждан, не видел ли кто этого ребёнка.
В результате в течение полутора часов участковые инспектора полиции установили место жительства девочки и отдали ребёнка счастливому отцу.
Стоит отметить, что это уже третий ребёнок, возвращенный родителям в текущем году.
Сотрудники полиции снова призывают жителей не оставлять своих несовершеннолетних детей без присмотра!Погодные условия улучшились, дети все чаще гуляют на улице.
«Уважаемые родители! Будьте в курсе местонахождения своих детей! А так же с кем они гуляют и общаются? Где? Помните о временных ограничениях нахождения несовершеннолетних вне дома! Только вы в ответе за жизнь и здоровье своих детей!», — отмечают в полиции.
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