Рудненские полицейские спасли инвалида из огненного плена

В канун празднования национального праздника, 22 марта в одной из многоэтажки города Рудного произошёл пожар. Незамедлительно на беду жильцов отреагировали стражи порядка.

Со слов самих полицейских, дежурный центра оперативного управления по рации передал информацию о том, что в многоквартирном доме по улице 50 лет Октября случилось возгорание жилого помещения.

Прибыв на место происшествия, инспектор роты патрульной полиции Максут Досыбаев вместе со своим напарником младшим сержантом Тулегеном Кастаевым заметили клубы дыма на пятом этаже жилого дома.

— Быстро поднялись к возгоревшейся квартире, у которой уже на лестничной площадке находились соседи. Так как прибыли мы быстрее пожарного расчёта, времени не было на раздумья, поэтому мы незамедлительно зашли в квартиру, из которой доносились крики о помощи. Из-за плотного дыма видимости практически не было, мы шли на крики, — рассказывает старший сержант Максут Досыбаев.

В загоревшейся квартире находилась одна пенсионерка-инвалид, которая самостоятельно была не способна покинуть место пожара. За считанные минуты, стражи порядка вызволили пострадавшую из пожара, после чего, по просьбе пенсионерки, полицейские снова вошли в квартиру, чтобы вытащить и инвалидную коляску, без которой пострадавшая не могла передвигаться.

Отметим, что сотрудники полиции выполняли свой служебный долг без каких-либо средств защиты, вооружившись только мокрой тряпкой, прислоненной к лицу. По приезду специальных служб была установлена причина пожара — возгорание электропроводки.

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