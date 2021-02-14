Кафе обокрали в Рудном

Ночью 8 февраля двое мужчин путем взлома входной двери проникли в офис кафе «Сакура» в Рудном. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Они похитили три ноутбука и продукты питания. В течение 15 минут инспекторами роты патрульной полиции управления полиции Рудного, старшим лейтенантом полиции Диасом Кинжетаевым и младшим лейтенантом полиции Сабиром Байназаровым задержаны двое ранее судимых рудничан. После того, как в кафе сработала сигнализация, на пульт «102» поступило сообщение.

«В ту ночь я с напарником находился неподалеку. Сразу, после сигнала дежурного о происшествии мы решили обойти дворы возле кафе. Внимание привлекли двое подозрительных мужчин с сумками. Увидев нас, один из них стал убегать. После небольшой погони его удалось задержать. В сумках у мужчин оказалась похищенная техника и продукты питания. Сумма ущерба составила 828 700 тенге», — рассказал старший лейтенант Кинжетаев.

Задержанные дали признательные показания, похищенное изъято.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ч.3 ст. 188 Уголовное кодекса «Кража».

Владелец кафе поблагодарил сотрудников полиции за оперативность.

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