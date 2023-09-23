Рудненские полицейские заметили в банке пенсионерку, которая подозрительно себя ведет

Бдительность проявили участковые инспекторы полиции Иманбаев Бекзат и Исламбек Багдат. Полицейские находились в банке, когда заметили, что пожилая женщина ведет себя нервно и подозрительно. Об этом сообщает прессс-лужба ДП Костанайской области.

«Бабушка обратилась к нам с просьбой, заказать такси, при этом она параллельно с кем -то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ехать не определенный адрес, где нужно положить на счёт деньги. Мы сразу поняли в чем дело»,– говорит Бекзат Иманбаев.

Мужчины начали успокаивать женщину и объяснять, чтобы она положила трубку, так как с ней ведут диалог мошенники. Злоумышленники в свою очередь, поняли что их схема раскрыта, начали кричать в трубку женщине чтобы та не слушала сотрудников полиции и ушла оттуда.

«По итогу мы бабушку успокоили, заблокировали номер мошенников. Правда их это не остановило, они звонили еще несколько раз с других номеров. После, мы вернулись в банк, положили деньги на счёт обратно и отвезти женщину домой. Еще раз рассказали ей о схемах и попросили быть более бдительной», – рассказали участковые.

Пенсионерка поблагодарила инспекторов за бдительность.

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