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Рудненский закладчик прятал мефедрон во рту

Фотография для новости Рудненский закладчик прятал мефедрон во рту

Фото пресс-службы ДП

Полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из подъездов жилого дома с поличным был задержан 39-летний местный житель.

При задержании он выплюнул 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом.

«В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у рудничанина изъято 129 свертков мефедрона, общим весом более 29 граммов»,- рассказал исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят Картбаев.

В полиции добавили, что преступник каждый раз выносил из дома пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их только убедившись, что за ним нет «хвоста».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

За хранение наркотиков в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В ведомстве отметили, что мужчина ранее был судим за подобное преступление.

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