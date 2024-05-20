Рудненский закладчик прятал мефедрон во рту

Фото пресс-службы ДП
Полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из подъездов жилого дома с поличным был задержан 39-летний местный житель.
При задержании он выплюнул 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом.
«В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у рудничанина изъято 129 свертков мефедрона, общим весом более 29 граммов»,- рассказал исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят Картбаев.
В полиции добавили, что преступник каждый раз выносил из дома пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их только убедившись, что за ним нет «хвоста».
По данному факту возбуждено уголовное дело.
За хранение наркотиков в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
В ведомстве отметили, что мужчина ранее был судим за подобное преступление.